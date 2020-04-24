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Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü | Video
Başkan Recep Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GÖRÜŞMEDE KORONA VE İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
GÖRÜŞMEDE KORONA VE İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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