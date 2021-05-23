23 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığında kurmaylarıyla görüştü

Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığında kurmaylarıyla görüştü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.05.2021 18:56
Güncelleme:23.05.2021 19:07
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazar gününü İstanbul'da geçirdi. Başkan Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camii, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulundu. Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akşam saatlerinde ise AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı. Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer canlı yayında aktardı.

SON DAKİKA HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bazı özel programlarının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Başkan Erdoğan kurmaylarıyla toplandı
Başkan Erdoğan kurmaylarıyla toplandı
Provokasyonun perde arkası!
Provokasyonun perde arkası!
Türkiye nasıl bir tuzağa çekiliyor? AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın A Haber'de anlattı
Türkiye nasıl bir tuzağa çekiliyor? AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın A Haber'de anlattı
HDP'li isim PKK operasyonunda gözaltına alındı
HDP'li isim PKK operasyonunda gözaltına alındı
PKK'lı teröristlerle sıcak temas!
PKK'lı teröristlerle sıcak temas!
Doğu Kudüs’te İsrail terörü!
Doğu Kudüs’te İsrail terörü!
Terörden kurtulan şehirlere bahar geldi
Terörden kurtulan şehirlere bahar geldi
Akşener'e tepkinin bedeli
Akşener'e tepkinin bedeli
6 ay sonra ne olacak?
6 ay sonra ne olacak?
Yeni bir kaos planı mı devrede?
Yeni bir kaos planı mı devrede?
FETÖ'nün kamikazeleri yine sahnede
FETÖ'nün kamikazeleri yine sahnede
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki
Daha Fazla Video Göster