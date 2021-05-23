Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığında kurmaylarıyla görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazar gününü İstanbul'da geçirdi. Başkan Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camii, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulundu. Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akşam saatlerinde ise AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı. Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer canlı yayında aktardı.

SON DAKİKA HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bazı özel programlarının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.