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Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi?

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Giriş: 28.05.2020 20:15
Güncelleme:28.05.2020 20:19
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Video konferans ile 9'uncu kez gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. Başkan Erdoğan koronavirüste normale dönüş süreci için alınan kararları tek tek açıkladı.
Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi?
Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi?
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