Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi?

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Video konferans ile 9'uncu kez gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. Başkan Erdoğan koronavirüste normale dönüş süreci için alınan kararları tek tek açıkladı.