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13.10.2019

Son dakika: 'Barış Pınarı' harekatında 4 köy daha terörden temizlendi |Video

Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 4 köy daha terörden arındırıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Mebruke kasabası, Abu Culud ve Abu Şahanat köyleri ile Aynİsa'nın batısındaki Halidiye köyü teröristlerden arındırıldı.

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