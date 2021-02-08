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Son dakika: Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonu

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Giriş: 08.02.2021 09:03
Güncelleme:08.02.2021 09:07
Son dakika haberi... Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberi... Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika: Balıkesir merkezli 38 ilde dev FETÖ operasyonu! SON DAKİKA: BALIKESİR MERKEZLİ 38 İLDE DEV FETÖ OPERASYONU!
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38 ilde FETÖ operasyonu
38 ilde FETÖ operasyonu
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