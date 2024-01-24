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Son dakika | Bakan Yerlikaya'dan operasyon açıklaması! Çok sayıda suç örgütlerine eş zamanlı baskın

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 08:42
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 20 ilde eş zamanlı düzenlenen "SİBERGÖZ-16" operasyonunda "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele" kapsamında 35 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan ayrıca; 2 ayrı merkezli olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-17" operasyonları kapsamında; 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli, 8 ilde ise 21 şüphelinin yakalandığını ifade etti.
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