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07.03.2020

Son dakika: Bakan Soylu'dan Yunanistan'a sert tepki: Maskeleri düştü | Video

Yunan sınırındaki göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı ize söyleselerdi şaka yapıyorsunuz derdik ama bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu; maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı."  dedi.

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