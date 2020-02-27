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27.02.2020

Son dakika: Bakan Soylu'dan çakar lamba açıklaması |Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çakar lamba kullanımıyla ilgili düzenlemeleri canlı yayında anlattı. Bakan Soylu, usulsüz çakar lamba kullanımıyla için çalışmalar yapıldığını ifade etti ve çalışmalar sonrası "21 bin araç çakar kullanıyordu, şu anda 1440 araç çakar kullanıyor." ifadelerini kullandı.

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