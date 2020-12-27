SON DAKİKA | Bakan Koca Çin aşısının gelişinin ertelendiğini duyurdu! İşte sebebi...

Bu gece yarısı Türkiye'ye gönderilemek üzere yola çıkması planlanan 3 milyon dozluk Covid-19 aşısının gelişi ertelendi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. İşte Çin'den gelmesi planlanan aşıların gelişinin ertelenme sebebi ve yaşanan son dakika gelişmesnini detayları...

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir" açıklamasında bulundu.

PEKİN'DE KORONAVİRÜS ALARMI



Çin'in başkenti Pekin'de Kovid-19 vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle "acil durum" ilan edilmesinin ardından bazı semtlerde giriş çıkışların kapatılacağı duyuruldu. Yeni Yıl dolayısıyla kutlamalar, şehir dışına yapılacak seyahatler ve kentte toplu halde yapılan eğlence ve dini etkinliklerin iptali kararlaştırılırken yetkililer, üniversite ve dengi okulların öğrencilerinin Pekin'den ayrılmaması gerektiğini duyurdu.