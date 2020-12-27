28 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Çin'de Covid-19 alarmı! Pekin'de acil durum ilan edildi

Çin'de Covid-19 alarmı! Pekin'de acil durum ilan edildi

'de corona virüs (Covid-19) şoku yaşanıyor! Başkent Pekin'de yeni vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle ilan edildi. Yaşanan son dakika gelişmesi sonrası kente giriş-çıkışlar kontrol altına alındı. Acil durum ilanıyla yeni yıl dolayısıyla kutlamalar, şehir dışına yapılacak seyahatler ve kentte toplu halde yapılan eğlence ve dini etkinliklerin iptali kararlaştırdı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
ABONE OL

'nin, Pekin'de Kovid-19 vaka artışı nedeniyle başkentteki tüm semtlerde "acil durum"a geçildiği ve virüsün görüldüğü yerleşim yerleri ve köylere giriş-çıkışların kapatılacağının duyurulmasının ardından hareketlilik sürüyor.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Başkentin kuzeydoğusunda bulunan ve Pekin Başkent Uluslarararası Havaalanı yakınlarındaki Şunyi semtinde art arda vakaların tespiti nedeniyle başkentte acil durum sürüyor.

ilanından sonra pek çok bölgede giriş-çıkışlar durdurulurken, hareketliliğin yüksek olduğu tüm noktalarda denetim ve kontroller sıkılaştırıldı.Havaalanı çalışanlarının bir bölümünün Şunyi semtinde ikamet ettiği biliniyor.

Bölgede 92 laboratuvarda 800 bin kişiye Kovid-19 testi yapılacağı ifade edildi.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde insanların test alanlarında uzun kuyruklar oluşturdukları görülüyor.

SEYAHATLER İPTAL EDİLDİ

Pekin yönetimi Kovid-19 önlemlerinin sıkılaştırılmasını sağlayan acil durumu ilanıyla yeni yıl dolayısıyla kutlamalar, şehir dışına yapılacak seyahatler ve kentte toplu halde yapılan eğlence ve dini etkinliklerin iptalini kararlaştırdı.

Yetkililer, üniversite ve dengi okulların öğrencilerinin Pekin'den ayrılmaması gerektiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Koca Çin aşısının gelişinin ertelendiğini duyurdu! İşte sebebi... SON DAKİKA | BAKAN KOCA ÇİN AŞISININ GELİŞİNİN ERTELENDİĞİNİ DUYURDU! İŞTE SEBEBİ...

Çin aşısı olan Prof. Dr. Özlenen Özkan aşıyla ilgili yaşadığı yan etkileri A Haber'e anlattı ÇİN AŞISI OLAN PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN AŞIYLA İLGİLİ YAŞADIĞI YAN ETKİLERİ A HABER'E ANLATTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA