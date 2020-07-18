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Son dakika: Bakan Koca 18 Temmuz Cumartesi corona virüs tablosunu açıkladı

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Giriş: 18.07.2020 20:42
Güncelleme:18.07.2020 20:43
Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Temmuz 2020 Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı ve 5 il için uyarı yaptı. Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717 can kaybı 5 bin 475 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 943 test yapıldı, 918 kişiye corona virüs tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta yaşamını yitirdi, bin 179 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 232 bin 67, vaka sayısı 218 bin 717, can kaybı 5 bin 475 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 231, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 394, iyileşen hasta sayısı ise 201 bin 13 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Binin üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. Son 3 günde en çok vaka görülen beş ilimiz; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz, Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca 18 Temmuz corona virüs verilerini açıkladı
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