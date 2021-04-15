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Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'la sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz

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Giriş: 15.04.2021 19:50
Güncelleme:15.04.2021 19:50
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "(Yunanistan'la) Sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz." dedi. Türkiye- Yunanistan ilişkilerine ilişkin, "Oldu bitti ve provokatif söylemlerden uzak durulmalıdır." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "(Türkiye-Yunanistan) Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur içinde olması bizlerin yararınadır, olumlu yansımaları olacaktır." şeklinde konuştu.
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