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26.12.2019
Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınlar...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon Valiliği'nde yaptığı açıklamada Karadeniz Bölgesindeki tüm yangınların kontrol altına alındığını bildirdi.
Öte yandan Bakan Pakdemirli, "Bölgelerde ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler. 11 noktada soğutma işlemi devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Öte yandan Bakan Pakdemirli, "Bölgelerde ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler. 11 noktada soğutma işlemi devam ediyor." açıklamasında bulundu.
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