Bakan Albayrak'tan Gaziantep'te net mesaj: Ekonomiyi durdurmak isteyenlere izin vermeyeceğiz

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'te iş dünyası ile buluştu. Bakan Albayrak, "Ekonomiyi durdurmak isteyenlere izin vermeyeceğiz." dedi. Bakan Albayrak'tan iş dünyasına da kredi müjdesi geldi: Tarihte ilk kez sabit faizli finansmanın önünü açıyoruz. Albayrak, "Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık" ifadelerini kullandı..