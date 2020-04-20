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20.04.2020

Son dakika: Bahçeli'den koronavirüs açıklaması: Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak |Video

Son dakika haberi; MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 salgını ile ilgili, "İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19 salgını ile ilgili olarak, "İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Kriz seviciler, alınan ve ekonomiyi zırha büründüren tedbirlerden dolayı sukutuhayale uğrayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

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