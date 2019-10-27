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27.10.2019
Son dakika: Bağdadi’nin öldürülmesiyle ilgili Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama
Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin öldürülmesine ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bağdadi’nin öldürülmesi dönüm noktasıdır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecektir’ dedi. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan İngilizce paylaşımda bulunan Erdoğan, "Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktasıdır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklamayı yaptı.
"BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ DÖNÜM NOKTASIDIR"
Sosyal medya hesabı Twitter'dan İngilizce paylaşımda bulunan Erdoğan, "Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktasıdır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE, BU GELİŞMEYİ MEMNUNİYETLE KARŞILAMAKTADIR"
Başkan Erdoğan, "DAEŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en büyük bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamaktadır. İttifak ruhu doğrultusunda teröre karşı verilecek kararlı mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğinden eminim."
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