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Son dakika: Azerbaycan'da Şuşa sevinci A Haber canlı yayınında
Son dakika haberi.. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması Azerbaycan halkı tarafından coşkuyla karşılandı. A Haber canlı yayında Azerbaycanlı vatandaşların sevinçlerine ortak oldu.
Son dakika haberi.. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması Azerbaycan halkı tarafından coşkuyla karşılandı. A Haber canlı yayında Azerbaycanlı vatandaşların sevinçlerine ortak oldu.