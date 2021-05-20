Son dakika! Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun’da plaja acil iniş yaptı |Video

Giresun'un Tirebolu ilçesinde plaja üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan askeri bir Rus yapımı helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle acil iniş yaptı. Son dakika gelişmesini ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ | Giresun'un Tirebolu ilçesinde plaja üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan askeri bir Rus yapımı helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle acil iniş yaptı.

Henüz nerden geldiği ve nereye gittiği öğrenilemeyen helikopter vatandaşların meraklı bakışları arasında ilçenin Bada mevkiinde plaja iniş yaptı.

Helikopterin arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.