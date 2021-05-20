20 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika! Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun’da plaja acil iniş yaptı |Video

Son dakika! Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun’da plaja acil iniş yaptı |Video

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2021 20:33
Güncelleme:20.05.2021 20:33
Giresun'un Tirebolu ilçesinde plaja üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan askeri bir Rus yapımı helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle acil iniş yaptı. Son dakika gelişmesini ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ | Giresun'un Tirebolu ilçesinde plaja üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan askeri bir Rus yapımı helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle acil iniş yaptı.

Henüz nerden geldiği ve nereye gittiği öğrenilemeyen helikopter vatandaşların meraklı bakışları arasında ilçenin Bada mevkiinde plaja iniş yaptı.

Helikopterin arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun’a acil iniş yaptı
Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun’a acil iniş yaptı
PKK’ya ağır darbe
PKK’ya ağır darbe
20 Mayıs Perşembe Kovid-19 tablosu açıklandı
20 Mayıs Perşembe Kovid-19 tablosu açıklandı
Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
MEB'den flaş açıklama! Öğrencilerin tercihine bırakıldı!
MEB'den flaş açıklama! Öğrencilerin tercihine bırakıldı!
Taraftarlar statla ne zaman buluşuyor?
Taraftarlar statla ne zaman buluşuyor?
Gazze'de yaşananların sorumlusu İsrail'dir
"Gazze'de yaşananların sorumlusu İsrail'dir"
Çifte şampiyon Beşiktaş Külliye'de!
Çifte şampiyon Beşiktaş Külliye'de!
Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü!
Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü!
Mahmutbey'deki trafik bitiyor
Mahmutbey'deki trafik bitiyor
Şampiyon Külliye’ye çıkıyor!
Şampiyon Külliye’ye çıkıyor!
Rize'de Akşener'e vatandaştan HDP ile ittifak tepkisi!
Rize'de Akşener'e vatandaştan HDP ile ittifak tepkisi!
Daha Fazla Video Göster