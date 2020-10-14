Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın darbe iması yapan “Işık” paylaşımı için "Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama yeterli mi? AYM üyesi Yıldırım’a bir yaptırım gerekmiyor mu? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Anayasa Mahkemesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın darbe iması yapan "Işık" paylaşımı için "Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama yeterli mi? AYM üyesi Yıldırım'a bir yaptırım gerekmiyor mu? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.





O açıklamalardan satır başları;

OLUMLU AMA YETERLİ DEĞİL

Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç: Bu açıklamanın yapılması önemlidir. Çünkü yapılan açıklama üzerinden kamuoyunda halkımızda ve Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini en güzel yaşadığı günlerde ortaya çıkan kızgınlık bu sinir bozucu rahatsız edici eski Türkiye'yi hatırlatan tweet üzerine bu açıklamayı yapmış olması bir açıdan olumludur. Ama yeterli değildir. Engin Bey'e bu tweeti kimler attırdı? Sadece böyle bir açıklamayla yetinmemesi ve gerekirse onun istifasının da sağlanmasında yarar var.

Milli iradeye el uzatmış attığı mesajla belli yerlere işaret vermeye yönelik bir konunun ortada kalması bu açıklamayla ortadan kaldırılamaz.

AÇIKLAMA NORMAL AKSİ KIYAMET ALAMETİ OLURDU

Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel: AYM'nin yaptığı yazılı açıklama kurumsal olarak kendilerini bağlamadığını söylemesi gayet normal zaten aksi kıyamet alameti olurdu. Bu kurumsal olarak bizi de bağlıyor deseydi biz başka bir şey konuşuyor olacaktı. Bir yargı darbesini konuşuyor olacaktık. Ama burada bu tasarrufta bulunan üyeye dair ne yapacağını söylemiyor AYM. Bu izaha muhtaç. Bu üyenin istifa etmesi gerekiyor ya da AYM'nin kurumsal olarak bu üyeye dair bir tasarrufta bulunması gerekiyor.

KENDİ EVİNİN IŞIKLARINI GÖSTERMEDİ

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül: Ben bu açıklamayı önemli bulmakla birlikte açıklama yapması meseleye dair bir değerlendirme yapması önemlidir ancak Sayın Erandaç'ın da ifade ettiği gibi yeterli bir açıklama değildir. Engin Yıldırım kendi evinin ışıklarını göstermedi dün gece AYM'nin ışıklarını gösterdi. Onun şahsından ibaret bir mesele olmadığı kanaatindeyim.

AYM sadece bu görüşleri şahsi olduğunu ifade edip kurumsal görüşü paylaşmıyor veya temsil etmiyor demekle bu işin içerisinden çıkılabileceğini zannetmiyorum.