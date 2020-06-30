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Son dakika: Astana Zirvesi video konferans ile yapılacak! Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek |Video

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Giriş: 30.06.2020 14:14
Son dakika haberi... Kremlin'den yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yarın bir video konferans gerçekleştirerek Suriye'deki gelişmeleri görüşecekleri belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile video konferansta görüşecek.

Konuya ilişkin açıklama Kremlin'den geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yarın bir video konferans gerçekleştirerek Suriye'deki gelişmeleri görüşecekleri belirtildi.

Liderler, koronavirüs salgını nedeniyle bir araya gelememişti. İdlib'deki son durum, Suriye'deki sıcak gelişmeler liderlerin görüşmesinde detayları ile ele alınacak.

Liderlerin, koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri de değerlendirebileceği bildiriliyor.

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