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11.12.2019

Son dakika: Antalya'da bugün okullar tatil edildi mi? Vali açıkladı

Antalya, bugün alarm durumuna geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilk kez 'kırmızı uyarı' verdi. Dün yapılan uyarının ardından kentte tüm ilgili birimler alarm durumuna geçti, kriz masası oluşturuldu, bütün izinler iptal edildi. Özellikle yağışın Antalya merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetleneceği belirtiliyor. Vali Münir Karaloğlu, canlı yayında açıklamalarda bulunurken "Antalya'da bugün ve yarın (11 Aralık 2019 Çarşamba ve 12 Aralık 2019 Perşembe) okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

Antalya, bugün alarm durumuna geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilk kez 'kırmızı uyarı' verdi. Dün yapılan uyarının ardından kentte tüm ilgili birimler alarm durumuna geçti, kriz masası oluşturuldu, bütün izinler iptal edildi. Özellikle yağışın Antalya merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetleneceği belirtiliyor. Vali Münir Karaloğlu, canlı yayında açıklamalarda bulunurken "Antalya'da bugün ve yarın (11 Aralık 2019 Çarşamba ve 12 Aralık 2019 Perşembe) okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

ANTALYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Karaloğlu, "Okulların tatil olup olmayacağı konusunda 10 bine yakın mesaj geldi. Riske göre tedbir almak durumundayız, şu anda öyle bir risk yok. Okullar yarın da tatil edilmeyecek" dedi.

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