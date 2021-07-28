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Son dakika: Antalya Manavgat'ta büyük orman yangını! Bakan Pakdemirli'den açıklama

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Giriş: 28.07.2021 15:47
Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyüyerek devam ediyor. 5 mahalle boşaltıldı ve ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Vatandaşlar da alevlerin petrol istasyonuna ulaşmaması için pet şişeler ve hortumlarla yangını söndürmeye çalışıyor. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki yangınlara 2 uçak, 15 helikopter, 111 arazöz, 6 dozer ve 450 orman işçisiyle müdahale edildiğini bildirdi. Yangın, bölgedeki özel bir hastanenin yakınına kadar geldi. Alevlerin sirayet etme ihtimaline karşılık hastane tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den korkutan yangınla ilgili flaş bir açıklama geldi.
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