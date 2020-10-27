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Son dakika: Ankara'da operasyon! Saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ’lı yakalandı

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Giriş: 27.10.2020 10:30
Güncelleme:27.10.2020 10:35
Son dakika haberi... Ankara'da saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı yakalandı. Yakalanan DEAŞ'lıların 29 Ekim ve 10 kasım törenlerine saldırı planları yaptığı belirtildi. A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik detayları canlı yayında aktardı.

Ankara'da saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı yakalandı. Yakalanan DEAŞ'lıların 29 Ekim ve 10 kasım törenlerine saldırı planları yaptığı belirtildi. A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik detayları canlı yayında aktardı.

Atik, "Bugün yapılan operasyonda 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerinde örgütün halen aktif olduğu mesajını vermek için eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı grup takip ediliyordu. Bu sabah düğmeye basıldı." dedi.

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