Sahile vuran erkek cesedinin üzerinden dikkat çeken not çıktı: "Ölümümden kimse sorumlu değildir"

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah erken saatlerde sahilde 67 yaşındaki Yakup Damar'ın cansız bedeni bulundu. Ömerbey Mahallesi'ndeki bir plajda kıyıya vurmuş hâlde bulunan Damar'ın üzerinde, "Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı bir not olduğu öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından Damar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.