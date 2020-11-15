15 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu! Keşif yaparken yakalandılar

Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu! Keşif yaparken yakalandılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2020 09:07
Güncelleme:15.11.2020 09:14
Son dakika haberi... Ankara'da eylem amaçlı keşif ve istihbarat çalışmasında bulunan 2 DEAŞ üyesi terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan teröristlerden birinin cep telefonundan koordinat belirleme, paylaşma ve üç boyutlu konum paylaşma özelliğine sahip program kılavuzunun silindiği tespit edildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Ankara MİT Bölge Başkanlığı'na bağlı ekipler, bir süredir Ankara'da bulunan DEAŞ üyesi yabancı uyruklu A.E.E. ve H.E.E. isimli 2 teröristi tespit etti. Takip ve deşifre çalışması sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan karar kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, 2 teröristi yakalayarak gözaltına aldı.


DELİLLER DİJİTAL KAZIMA SONUCU ORTAYA ÇIKARTILDI
Teröristlerin kaldığı adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin Avusturya'da gerçekleşen eyleme ilişkin videoların da tespit edilmesi üzerine dijital inceleme uzmanlarınca ayrıntılı dijital kazıma çalışması yapıldı. DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekildiği değerlendirilen çok sayıda video ve fotoğraf ortaya çıkarılırken, A.E.E.'nin cep telefonundan koordinat belirleme, paylaşma ve üç boyutlu harita ile konum paylaşma özelliğine sahip bir program kullanım kılavuzunun silindiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.E. ve H.E.E. tutuklanarak cezaevine konuldu.

DEAŞ operasyonu! Keşif yaparken...
DEAŞ operasyonu! Keşif yaparken...
Vicdansızlar hesap verecek!
Vicdansızlar hesap verecek!
KKTC'de büyük gün! Halk heyecanla Başkan Erdoğan ve Bahçeli'yi bekliyor
KKTC'de büyük gün! Halk heyecanla Başkan Erdoğan ve Bahçeli'yi bekliyor
İmamoğlu'na AK Parti'den sert tepki
İmamoğlu'na AK Parti'den sert tepki
Günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğu darbetmişti! Emniyet harekete geçti
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğu darbetmişti! Emniyet harekete geçti
Kovid-19 aşısı ne zaman onaylanacak?
Kovid-19 aşısı ne zaman onaylanacak?
Kılıçdaroğlu'nun yalanları tek tek deşifre edildi
Kılıçdaroğlu'nun yalanları tek tek deşifre edildi
İzmir depreminde korkunç görüntü!
İzmir depreminde korkunç görüntü!
Kekeç'in naaşı 16 Kasım'da son yolculuğuna uğurlanacak
Kekeç'in naaşı 16 Kasım'da son yolculuğuna uğurlanacak
Sadık Albayrak Ahmet Kekeç'i anlattı: Haysiyetli onurlu bir yazar idi
Sadık Albayrak Ahmet Kekeç'i anlattı: Haysiyetli onurlu bir yazar idi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Ahmet Kekeç mesajı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Ahmet Kekeç mesajı
Daha Fazla Video Göster