Son dakika: Ankara Valisi Vasip Şahin'den halk otobüsü kazasıyla ilgili ilk açıklama

Ankara Mamak’ta halk otobüsünün durağa girmesi sonrası 3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazayla ilgili Ankara Valisi Vasip Şahin açıklama yaptı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin kazayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlk tespitlere göre halk otobüsü durağa dalıyor. Teknik sebeple mi arkadaşlar incelemelerde tespit edecekler. Üç vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, üç vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye götürüldü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç vatandaşın götürüldüğünden bahsediliyor. Bunun kaç kişi olduğu ve doğru olup olmadığını araştırıyoruz."