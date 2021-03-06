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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten “Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur” diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ""Kılıçdaroğlu “Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur” demiş. Bu, Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden saldırganların dilidir. Kılıçdaroğlu kendisinin bir “demokrasi sorunu” olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere daha ilan etmiştir" dedi.