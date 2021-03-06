06 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten “Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur” diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten “Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur” diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.03.2021 11:24
Güncelleme:06.03.2021 11:27
Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ""Kılıçdaroğlu “Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur” demiş. Bu, Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden saldırganların dilidir. Kılıçdaroğlu kendisinin bir “demokrasi sorunu” olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere daha ilan etmiştir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten “Kılıçdaroğlu'na sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten “Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Geride 1 çocuk ve gözü yaşlı eş bıraktı!
Geride 1 çocuk ve gözü yaşlı eş bıraktı!
Bitlis şehidine son veda!
Bitlis şehidine son veda!
Vali Yerlikaya'dan İstanbul halkına ve esnafına uyarı
Vali Yerlikaya'dan İstanbul halkına ve esnafına uyarı
Home Office kabusu! Kim için avantaj?
Home Office kabusu! Kim için avantaj?
Artık görev vatandaşta
Artık görev vatandaşta
Kısıtlamasız ilk cumartesi! AVM’ler ve trafik de yoğun başladı!
Kısıtlamasız ilk cumartesi! AVM’ler ve trafik de yoğun başladı!
İstanbul’da korkutan manzara!
İstanbul’da korkutan manzara!
2021 yılının adı belli oldu!
2021 yılının adı belli oldu!
Bitlis’te helikopter faciası!
Bitlis’te helikopter faciası!
Geriye 3 emanet bıraktı!
Geriye 3 emanet bıraktı!
Kısıtlamasız ilk cumartesi! İşte son durum
Kısıtlamasız ilk cumartesi! İşte son durum
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ