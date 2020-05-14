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Son dakika: AK Parti sahaya iniyor! Karar MYK'da alındı |Video

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Giriş: 14.05.2020 18:32
Güncelleme:14.05.2020 18:33
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kongrelerini erteleyen AK Parti normalleşme süreciyle birlikte yol haritasını belirledi. AK Parti MYK toplantısında kongre takvimini başlatma kararı aldı. Toplantıların ise koronavirüs salgını nedeniyle kapalı salonlarda değil açık havada stadyumlarda yapılacağı duyuruldu.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kongrelerini erteleyen AK Parti normalleşme süreciyle birlikte yol haritasını belirledi.

AK Parti MYK toplantısında kongre takvimini başlatma kararı aldı.

Toplantıların ise koronavirüs salgını nedeniyle kapalı salonlarda değil açık havada stadyumlarda yapılacağı duyuruldu.

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