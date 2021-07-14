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SON DAKİKA: AK Parti MYK sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

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Giriş: 14.07.2021 18:49
Güncelleme:14.07.2021 18:49
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Kurban Bayramı öncesi Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır'a "evlat nöbeti" ziyareti ile ilgili, “Tarihi bir buluşma oldu. Yapılan vurgular son derece önemli.” dedi. Yeni anayasa çalışmaları hakkında konuşan Çelik, "AK Parti açısından muhtemelen bayram sonrasında 1-2 toplantı daha gerçekleştikten sonra tekamül etmiş olur." ifadelerine yer verdi. Çelik ayrıca Afganistan'daki mevcut durumun önemine dikkat çekerek Türkiye'nin attığı hamlelerin milli güvenliği sağlama amacıyla yapıldığını söyledi.
Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
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