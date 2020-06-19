Son dakika: AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı AK Parti'nin TBMM Başkanlığı için adayını açıkladı |Video

Son dakika haberi; AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Naci Bostancı, "Arkadaşlar büyük çoğunluk ile Mustafa Şentop'u Meclis Başkanı görmek istediler. Mustafa Şentop adayımız olarak Başkanlık divanına iletilecektir. 2 Temmuz itibarıyla Mustafa Şentop'un ismini ileteceğiz." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı.



"ÇOĞUNLUK İLE BELİRLENDİ"



Naci Bostancı, "Arkadaşlar büyük çoğunluk ile Mustafa Şentop'u Meclis Başkanı görmek istediler. Mustafa Şentop adayımız olarak Başkanlık divanına iletilecektir. 2 Temmuz itibarıyla Mustafa Şentop'un ismini ileteceğiz." açıklamasını yaptı.