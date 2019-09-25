25 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.09.2019

Son dakika: Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı anı kamerada |Video

Son dakika haberi: Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı 1'i polis, 5 kişi yaralandı. Saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Adana'da, çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama meydana geldi. Önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesiyle meydana geldiği belirtilen patlamada, ilk belirlemelere göre 1'i polis memuru, 4'ü sivil, toplam 5 kişi hafif yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde Kozan yolu üzerinde bugün saat 07.20'de, Çevik Kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama meydana geldi. İçerisinde 5 polisin bulunduğu servis midibüsünde ve çevredeki diğer araçlarda hasar meydana gelirken, patlama çevrede korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, ilk bilgilere göre yaralanan 1'i polis memuru, 4'ü sivil, 5 kişi, ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik şeridi çekilen bölgede Olay Yeri İnceleme ekipleri, patlamanın nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor. Olay yerine gelerek polis yetkililerinden bilgi alan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polislerin bulunduğu zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Vali Demirtaş, saldırıda 1'i polis memuru, 5 kişinin yaralandığını, ancak sağlık durumlarının ağır olmadığını belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Polis servis aracına saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı
Polis servis aracına saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı
Adana'daki patlama sonrası valilikten ilk açıklama
Adana'daki patlama sonrası valilikten ilk açıklama
Kıran-3 Operasyonu'nda 16 terörist öldürüldü
Kıran-3 Operasyonu'nda 16 terörist öldürüldü
Adana'daki bombalı saldırı hakkında kritik yorum
Adana'daki bombalı saldırı hakkında kritik yorum
Başbuğ: Erdoğan'ın BM'deki konuşması birilerini rahatsız etti!
Başbuğ: Erdoğan'ın BM'deki konuşması birilerini rahatsız etti!
Adana'da polislere bombalı saldırı!
Adana'da polislere bombalı saldırı!
İmran Han'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
İmran Han'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu konuşmaları
Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu konuşmaları
Başkan Erdoğan'ın kapanış konuşması büyük beğeni aldı
Başkan Erdoğan'ın kapanış konuşması büyük beğeni aldı
Başkan Erdoğan bir kez daha yüzlerine söyledi!
Başkan Erdoğan bir kez daha yüzlerine söyledi!
Daha Fazla Video Göster