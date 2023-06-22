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Videolar Gündem Videoları Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kira düzenlemesi açıklaması: Kira artış oranı yüzde 25

Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kira düzenlemesi açıklaması: Kira artış oranı yüzde 25

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Giriş: 22.06.2023 13:23
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira-konut fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Tunç, konutlarda kira artış oranının yüzde 25 olarak 2 Temmuz’dan itibaren 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.
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