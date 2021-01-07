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Son dakika: ABD'de neler yaşanıyor? Canlı yayında flaş değerlendirmeler: Prestiji büyük bir darbe aldı! ABD başat güç olma özelliğini kaybediyor

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Giriş: 07.01.2021 11:33
Güncelleme:07.01.2021 11:33
Son dakika haberi... ABD kongresi tam 207 yıl sonra kanlı bir işgale sahne oldu. ABD'de başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği kongre oturumu, başkent Washington'ı karıştırdı. Trump destekçileri polis barikatını aşarak kongre binasını bastı. Polisle, göstericiler karşı karşıya geldi. Baskını önleyemeyen polis silah kullandı. Açılan ateşte 4 kişi hayatını kaybetti. Başkent Washington'da 15 günlük acil durum ilan edildi. Ulusal muhafızlar da Washington sokaklar��na indi. Peki ABD'de neler oluyor? Yaşananlar ne anlama geliyor? Bu süreçten sonra neler yaşanacak? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Selcen İmer ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talha Köse A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... ABD kongresi tam 207 yıl sonra kanlı bir işgale sahne oldu. ABD'de başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği kongre oturumu, başkent Washington'ı karıştırdı. Trump destekçileri polis barikatını aşarak kongre binasını bastı. Polisle, göstericiler karşı karşıya geldi. Baskını önleyemeyen polis silah kullandı. Açılan ateşte 4 kişi hayatını kaybetti. Başkent Washington'da 15 günlük acil durum ilan edildi. Ulusal muhafızlar da Washington sokaklarına indi. Peki ABD'de neler oluyor? Yaşananlar ne anlama geliyor? Bu süreçten sonra neler yaşanacak? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Selcen İmer ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talha Köse A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: ABDde neler yaşanıyor? Canlı yayında flaş değerlendirmeler: Prestiji büyük bir darbe aldı! ABD başat güç olma özelliğini kaybediyor SON DAKİKA: ABD'DE NELER YAŞANIYOR? CANLI YAYINDA FLAŞ DEĞERLENDİRMELER: PRESTİJİ BÜYÜK BİR DARBE ALDI! ABD BAŞAT GÜÇ OLMA ÖZELLİĞİNİ KAYBEDİYOR

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