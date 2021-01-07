Son dakika haberi... ABD kongresi tam 207 yıl sonra kanlı bir işgale sahne oldu. ABD'de başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği kongre oturumu, başkent Washington'ı karıştırdı. Trump destekçileri polis barikatını aşarak kongre binasını bastı. Polisle, göstericiler karşı karşıya geldi. Baskını önleyemeyen polis silah kullandı. Açılan ateşte 4 kişi hayatını kaybetti. Başkent Washington'da 15 günlük acil durum ilan edildi. Ulusal muhafızlar da Washington sokaklar��na indi. Peki ABD'de neler oluyor? Yaşananlar ne anlama geliyor? Bu süreçten sonra neler yaşanacak? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Selcen İmer ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talha Köse A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... ABD kongresi tam 207 yıl sonra kanlı bir işgale sahne oldu. ABD'de başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği kongre oturumu, başkent Washington'ı karıştırdı. Trump destekçileri polis barikatını aşarak kongre binasını bastı. Polisle, göstericiler karşı karşıya geldi. Baskını önleyemeyen polis silah kullandı. Açılan ateşte 4 kişi hayatını kaybetti. Başkent Washington'da 15 günlük acil durum ilan edildi. Ulusal muhafızlar da Washington sokaklarına indi. Peki ABD'de neler oluyor? Yaşananlar ne anlama geliyor? Bu süreçten sonra neler yaşanacak? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Selcen İmer ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talha Köse A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.