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İstanbul trafiğinde yoğunluk! Yollarda son durum ne?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul trafiğinde yoğunluk! Yollarda son durum ne?

İstanbul'da trafik şimdiden kilitlendi. Müzeyyen Yılmaz kentin farklı bir noktasında son durumu aktardı.

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