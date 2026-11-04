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ABD'deki seçimler piyasalara nasıl yansıdı? Küresel ekonomide seçim etkisi!
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'deki seçimler piyasalara nasıl yansıdı? Küresel ekonomide seçim etkisi!

ABD'deki ara seçimler küresel ekonomiyi nasıl etkiledi? Seçimler piyasalara nasıl yansıdı? Ekonomist Üzeyir Doğan, A Haber'de son durumu değerlendirdi.

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