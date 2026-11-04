ABD'de sandık Trump'a ne mesaj verdi? Kadir Üstün'den İran savaşı ve Türkiye-ABD ilişkileri analizi

SETA Washington Koordinatörü Doç. Dr. Kadir Üstün, ara seçimlerin ardından A Haber canlı yayınında ABD'deki yeni siyasi tabloyu değerlendirdi. Hayat pahalılığı ve İran savaşının seçmenin tercihlerinde etkili olduğunu belirten Üstün, Trump'ın savaşı sürdürmek için siyasi sermayesinin kalmadığını savundu. Türkiye-ABD ilişkilerine de değinen Üstün, Türkiye'nin vazgeçilmez bir müttefik olduğunu vurguladı.