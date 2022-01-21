21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: ABD-Rusya zirvesi sona erdi! Görüşmeden ne sonuç çıktı? Çarpıcı değerlendirme

Son dakika: ABD-Rusya zirvesi sona erdi! Görüşmeden ne sonuç çıktı? Çarpıcı değerlendirme

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2022 16:39
Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'de Ukrayna gerilimini görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Sergey Lavrov, “ABD bizden Ukrayna’da gerilimi düşürmemizi istedi. Biz Ukrayna’ya saldırma planımız olmadığını anlattık.” ifadelerini kullandı. Lavrov, "Putin her zaman Biden ile temas kurmaya hazır" dedi. Blinken ise Lavrov'u "Rusya bir işgale kalkışırsa ortak, hızlı ve sert bir tepkiyle karşılaşırsınız" sözleriyle uyardı. Araştırmacı akademisyen Bülent Yavuz, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Yavuz, "Önümüzdeki hafta içerisinde Rusya’nın istediği yazılı cevapları ABD verebilecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftaya kadar gerçek anlamda bir işgalden bahsetmiyor olabiliriz." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Körfez ülkelerinden dev Türkiye planı
Körfez ülkelerinden dev Türkiye planı
Bakan Akar’dan Afrin’deki terör saldırısına ilişkin açıklama
Bakan Akar’dan Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama
Rusya, Ukrayna’yı işgal eder mi? Karadeniz’de büyük savaş mı çıkıyor? Türkiye krizde nasıl rol oynuyor?
Rusya, Ukrayna'yı işgal eder mi? Karadeniz'de büyük savaş mı çıkıyor? Türkiye krizde nasıl rol oynuyor?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Görüşmeden ne sonuç çıktı? Çarpıcı değerlendirme
Görüşmeden ne sonuç çıktı? Çarpıcı değerlendirme
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Kar yurda giriş yaptı!
Kar yurda giriş yaptı!
Sedef Kabaş’tan TELE 1’de skandal sözler!
Sedef Kabaş'tan TELE 1'de skandal sözler!
Doktoru bıçaklayana 16 yıl hapis
Doktoru bıçaklayana 16 yıl hapis
Bakan Özer’den yüz yüze eğitim mesajı
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim mesajı
A Haber sıcak bölgede!
A Haber sıcak bölgede!
Millet İttifakı’nda adaylık tartışması
Millet İttifakı’nda adaylık tartışması
Daha Fazla Video Göster