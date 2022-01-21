Son dakika: ABD-Rusya zirvesi sona erdi! Görüşmeden ne sonuç çıktı? Çarpıcı değerlendirme

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'de Ukrayna gerilimini görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Sergey Lavrov, “ABD bizden Ukrayna’da gerilimi düşürmemizi istedi. Biz Ukrayna’ya saldırma planımız olmadığını anlattık.” ifadelerini kullandı. Lavrov, "Putin her zaman Biden ile temas kurmaya hazır" dedi. Blinken ise Lavrov'u "Rusya bir işgale kalkışırsa ortak, hızlı ve sert bir tepkiyle karşılaşırsınız" sözleriyle uyardı. Araştırmacı akademisyen Bülent Yavuz, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Yavuz, "Önümüzdeki hafta içerisinde Rusya’nın istediği yazılı cevapları ABD verebilecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftaya kadar gerçek anlamda bir işgalden bahsetmiyor olabiliriz." dedi.

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