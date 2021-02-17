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Son dakika: ABD nasıl geri adım attı? Gara'da PKK'lılar kimlerle buluşuyordu? Canlı yayında çarpıcı açıklama: Onların da eli bu kana bulaşmıştır

A Haber
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Giriş: 17.02.2021 15:23
Güncelleme:17.02.2021 15:30
Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesinden sonra "eğer PKK öldürdüyse kınıyoruz" gibi skandal bir taziye mesajı yayımlayan ancak daha sonra geri adım atan ABD'ye belgelerle cevap verildi. ABD Büyükelçisi David Satterfield önce Dışişleri'ne ardından Savunma Bakanlığı'na çağrıldı. Şehitlerin otopsi raporlarını ve infazı gösteren fotoğraflar tek tek elçinin önüne koyuldu. ABD nasıl geri adım attı? Gara'da PKK'lılar kimlerle buluşuyordu? Gara sonrası yeni yol haritası ne? Yeni harekat merkezi neresi olacak? Olası Sincar ve Kandil harekatlarının şifreleri neler? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesinden sonra "eğer PKK öldürdüyse kınıyoruz" gibi skandal bir taziye mesajı yayımlayan ancak daha sonra geri adım atan ABD'ye belgelerle cevap verildi. ABD Büyükelçisi David Satterfield önce Dışişleri'ne ardından Savunma Bakanlığı'na çağrıldı. Şehitlerin otopsi raporlarını ve infazı gösteren fotoğraflar tek tek elçinin önüne koyuldu. ABD nasıl geri adım attı? Gara'da PKK'lılar kimlerle buluşuyordu? Gara sonrası yeni yol haritası ne? Yeni harekat merkezi neresi olacak? Olası Sincar ve Kandil harekatlarının şifreleri neler? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Yeni hedef Kandil mi? A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmeler: Kandile bayrağı da çekersin ama... SON DAKİKA: YENİ HEDEF KANDİL Mİ? A HABER CANLI YAYININDA ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER: KANDİL'E BAYRAĞI DA ÇEKERSİN AMA...
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