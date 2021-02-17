Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesinden sonra "eğer PKK öldürdüyse kınıyoruz" gibi skandal bir taziye mesajı yayımlayan ancak daha sonra geri adım atan ABD'ye belgelerle cevap verildi. ABD Büyükelçisi David Satterfield önce Dışişleri'ne ardından Savunma Bakanlığı'na çağrıldı. Şehitlerin otopsi raporlarını ve infazı gösteren fotoğraflar tek tek elçinin önüne koyuldu. ABD nasıl geri adım attı? Gara'da PKK'lılar kimlerle buluşuyordu? Gara sonrası yeni yol haritası ne? Yeni harekat merkezi neresi olacak? Olası Sincar ve Kandil harekatlarının şifreleri neler? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesinden sonra "eğer PKK öldürdüyse kınıyoruz" gibi skandal bir taziye mesajı yayımlayan ancak daha sonra geri adım atan ABD'ye belgelerle cevap verildi. ABD Büyükelçisi David Satterfield önce Dışişleri'ne ardından Savunma Bakanlığı'na çağrıldı. Şehitlerin otopsi raporlarını ve infazı gösteren fotoğraflar tek tek elçinin önüne koyuldu. ABD nasıl geri adım attı? Gara'da PKK'lılar kimlerle buluşuyordu? Gara sonrası yeni yol haritası ne? Yeni harekat merkezi neresi olacak? Olası Sincar ve Kandil harekatlarının şifreleri neler? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.