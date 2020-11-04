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Son dakika: ABD Başkanlık seçimleri sonucunda Türkiye - ABD ilişkilerinde ne olacak? A Haber'de flaş değerlendirme: Sırat köprüsünden geçiyor

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Giriş: 04.11.2020 12:23
Güncelleme:04.11.2020 13:15
Son dakika haberi... ABD Başkanlık seçimleri sonucu ne olacak? Donald Trump mı yoksa Joe Biden mı? Trump kazanırsa Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak? Biden kazanırsa ne olacak? A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akgün, "Türkiye – ABD ilişkileri bir sırat köprüsünden geçiyor" ifadelerini kullanarak "Kim gelirse gelsin ama Trump ama Biden… Ankara – Washington ilişkileri sıkıntılı olacaktır kısa ve orta vadede." dedi.

Son dakika haberi... ABD Başkanlık seçimleri sonucu ne olacak? Donald Trump mı yoksa Joe Biden mı? Trump kazanırsa Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak? Biden kazanırsa ne olacak? A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akgün, "Türkiye – ABD ilişkileri bir sırat köprüsünden geçiyor" ifadelerini kullanarak "Kim gelirse gelsin ama Trump ama Biden… Ankara – Washington ilişkileri sıkıntılı olacaktır kısa ve orta vadede." dedi.

Son dakika: ABD Başkanlık seçimleri sonucunda Türkiye - ABD ilişkilerinde ne olacak? A Haberde flaş değerlendirme: Sırat köprüsünden geçiyor SON DAKİKA: ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ SONUCUNDA TÜRKİYE - ABD İLİŞKİLERİNDE NE OLACAK? A HABER'DE FLAŞ DEĞERLENDİRME: SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇİYOR

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