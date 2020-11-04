Son dakika haberi... ABD Başkanlık seçimleri sonucu ne olacak? Donald Trump mı yoksa Joe Biden mı? Trump kazanırsa Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak? Biden kazanırsa ne olacak? A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akgün, "Türkiye – ABD ilişkileri bir sırat köprüsünden geçiyor" ifadelerini kullanarak "Kim gelirse gelsin ama Trump ama Biden… Ankara – Washington ilişkileri sıkıntılı olacaktır kısa ve orta vadede." dedi.

Son dakika haberi... ABD Başkanlık seçimleri sonucu ne olacak? Donald Trump mı yoksa Joe Biden mı? Trump kazanırsa Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak? Biden kazanırsa ne olacak? A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akgün, "Türkiye – ABD ilişkileri bir sırat köprüsünden geçiyor" ifadelerini kullanarak "Kim gelirse gelsin ama Trump ama Biden… Ankara – Washington ilişkileri sıkıntılı olacaktır kısa ve orta vadede." dedi.