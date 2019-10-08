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08.10.2019
Son dakika... ABD Başkanı Trump kritik tarihi duyurdu: Başkan Erdoğan... |Video
Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump resmi sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Twitter'dan mesajlarını paylaşan Trump, " Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. Türkiye, İdlib'de pek çok canı kurtarmama yardım etti. Türkiye NATO'nun önemli bir üyesi. Başkan Erdoğan 13 Kasım'da Washington'da konuğum olacak." dedi.
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