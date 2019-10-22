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22.10.2019

Son dakika ABD basınından YPG iddiası: Çekildiler |Video

Son dakika haberi: Türkiye ile ABD'nin yaptığı anlaşma saat 22 itibarıyla doluyor. Sürenin dolmasına saatler kala ABD basınından flaş bir açıklama geldi. Amerikan basını terör örgütü PKK/YPG - SDG'nin Türkiye'nin belirlediği 'Güvenli Bölge'nin dışarısına çıktığı ve anlaşmanın şartlarına uyulduğu duyuruldu. Yaşanan son dakika gelişmesini ve bunda sonra neler olacağının detaylarını A News Haber Koordinatörü Orhan Sali canlı yayında anlattı.

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