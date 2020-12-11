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Son dakika: AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
Son dakika haberleri... AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı. Brüksel'deki zirvede Yunanistan'ın ağır yaptırım talepleri kabul görmedi. Zirvenin sonuç bildirgesinde "Avrupa Birliği Türkiye ile diyaloğa fırsat tanımak istiyor" denildi. Başkan Erdoğan zirve öncesi üye ülkelere uyarılarda bulunmuştu.