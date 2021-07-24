Ruşen Çakır'a A Haber canlı yayınında sordu: Binlerce doları bu haber için mi aldın?

A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın Medyascope başta olmak üzere Türkiye'de medya kuruluşlarını fonlamasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kıran, özellikle gazeteci Ruşen Çakır'ın kucusu Medyascope adlı sosyal medya platformunda yayınlanan bir habere dikkat çekti. Erkek şiddetine uğrayan bir kadının konu edildiği habere tepki gösteren Kıran canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

BU HABER İÇİN ABD'Lİ VAKIFTAN NE KADAR HİBE ALDI?

Ruşen Çakır, Türkiye'de doğmuş büyümüş, bu ülkenin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş bir gazeteci. Habere bakar mısınız? Erkek şiddetine uğrayan kadınlar anlatıyor. Başörtülü kadınların fotoğrafını vermiş. 'Babam başıma tencereyle vurarak Kur'an okutmaya çalışırdı, dinden soğumama ve ateist olmama sebep oldu' Bu bir gazetecilik mi? Bu haberin hedefi ne? Bunlar sipariş haberler! Ruşen Çakır bu haber için ABD'li vakıftan ne kadar hibe aldı?

ÜLKE ALEYHTARI ÇALIŞMALARDA ÖNE ÇIKIYORLAR

Haber kadroları merkez medyada olmayacak kadar gazeteci barındırıyor. Kaz Dağları'ndan eylem oluyor, uluslararası medya orada, Medyascope , P24 orada ülke aleyhtarı bir çalışma varsa ciddi anlamda öne çıkıyorlar.