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Son dakika: A Haber'de flaş değerlendirmeler: ABD bu olaydan sonra içe dönecek! Dışarıyla uğraşmaya mecali kalmayacak

A Haber
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Giriş: 07.01.2021 10:21
Son dakika haberi... ABD kongresi tam 207 yıl sonra kanlı bir işgale sahne oldu. ABD'de başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği kongre oturumu, başkent Washington'ı karıştırdı. Trump destekçileri polis barikatını aşarak kongre binasını bastı. Polisle, göstericiler karşı karşıya geldi. Baskını önleyemeyen polis silah kullandı. Açılan ateşte 4 kişi hayatını kaybetti. Başkent Washington'da 15 günlük acil durum ilan edildi. Ulusal muhafızlar da Washington sokaklarına indi. Peki ABD olanlar ne anlama geliyor? Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer A haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Nurhan, "ABD bu olaydan sonra içe dönecek!. Dışarıyla uğraşmaya mecali kalmayacak" ifadelerini kullandı. İmer ise "ABD başat güç değil bu gücü kaybediyor. Önümüzdeki 8 sene içerisinde bu bitiyor. Bunun kavgaları veriliyor" dedi.

Son dakika haberi... ABD kongresi tam 207 yıl sonra kanlı bir işgale sahne oldu. ABD'de başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği kongre oturumu, başkent Washington'ı karıştırdı. Trump destekçileri polis barikatını aşarak kongre binasını bastı. Polisle, göstericiler karşı karşıya geldi. Baskını önleyemeyen polis silah kullandı. Açılan ateşte 4 kişi hayatını kaybetti. Başkent Washington'da 15 günlük acil durum ilan edildi. Ulusal muhafızlar da Washington sokaklarına indi. Peki ABD olanlar ne anlama geliyor? Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer A haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Nurhan, "ABD bu olaydan sonra içe dönecek!. Dışarıyla uğraşmaya mecali kalmayacak" ifadelerini kullandı. İmer ise "ABD başat güç değil bu gücü kaybediyor. Önümüzdeki 8 sene içerisinde bu bitiyor. Bunun kavgaları veriliyor" dedi.

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