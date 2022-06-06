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SON DAKİKA: 3600 ek gösterge detayları belli oldu| 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak? Başkan Erdoğan açıkladı

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Giriş: 06.06.2022 18:46
3600 ek göstergesi müjdesini Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan duyurdu. Erdoğan, "Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeyi kararlaştırdık.5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır." Peki, 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? İşte 3600 ek gösterge detayları…
3600 ek göstergeden kimler yararlanacak?
3600 ek göstergeden kimler yararlanacak?
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