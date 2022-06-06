06 Haziran 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge detayları belli oldu| 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak? Başkan Erdoğan açıkladı
3600 ek göstergesi müjdesini Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan duyurdu. Erdoğan, "Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeyi kararlaştırdık.5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır." Peki, 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? İşte 3600 ek gösterge detayları…