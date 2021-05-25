Son dakika! 3 bin 70 hakim savcının görev yeri değişti | TBMM Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) atanacak 7 üyeyi belirledi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı yaz kararnamesine göre 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Afyonkarahisar Başsavcısı Mustafa Çelenk, Diyarbakır Başsavcılığı'na atandı. TBMM, Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) atanacak 7 üyeyi belirledi. Meclis’te 21 adaydan 7 üye seçimle belirlendi. Hsk’nın yeni üyeleri; Ergün şahin, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Bilal Temel, Ömür Topaç, Sinan Esen ve Cumhur Şahin...

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