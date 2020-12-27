Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarını duyurdu. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. Peki, Türkiye'de bugün Kovid-19'dan kaç kişi öldü? İşte 27 Aralık 2020'ye ait koronavirüs (Kovid-19) ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarını duyurdu.

İşte 27 Aralık 2020'ye ait korona virüs (Kovid-19) ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi.

GÜNÜN KORONA VİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 309 oldu, 21 bin 196 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 15 bin 230'a yükseldi.

Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak" dedi.

DÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU