Son dakika: 17 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca'dan flaş mesaj: Durdurmak elimizde

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 17 Eylül Perşembe gününe ait Türkiye'nin günlü yeni tip koronavirüs verilerini paylaştı. Toplam test sayısı 9 milyonu aşarken ağır hasta ve hayatını kaybeden hasta sayılarındaki artış sürdü. Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde." diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 17 Eylül Perşembe gününe ait Türkiye'nin günlü yeni tip koronavirüs verilerini paylaştı.

Toplam test sayısı 9 milyonu aşarken ağır hasta ve hayatını kaybeden hasta sayılarındaki artış sürdü.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde." diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.