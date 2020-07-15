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Son dakika: 15 Temmuz’un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir kahreden detayı A Haber'e anlattı: 2 kez hayatını kurtardığı öğrencisi şehit etti

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Giriş: 15.07.2020 14:54
Güncelleme:15.07.2020 15:35
Son dakika haberi... 15 Temmuz'un simgelerinden kahraman şehidimiz Şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, A Haber canlı yayınında ağabeyini ve yaşadıklarını anlattı. Halisdemir darbenin seyrini nasıl değiştirdi? A Haber muhabiri Engin Gökdemir, Niğde’nin Bor ilçesinden aktardı. Soner Halisdemir, ağabeyinin 2 kez hayatını kurtardığı öğrencisi tarafından şehit edildiğini anlattı. "Biz aziz şehidimizi yaşarken bu kadar göremiyorduk" ifadelerini kullanan Halisdemir, "Hamdolsun şu an her yerde onu görüyoruz." dedi.

15 Temmuz'un simgelerinden kahraman şehidimiz Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, A Haber canlı yayınında ağabeyini ve yaşadıklarını anlattı. Halisdemir darbenin seyrini nasıl değiştirdi? A Haber muhabiri Engin Gökdemir, Niğde'nin Bor ilçesinden aktardı. Soner Halisdemir, ağabeyinin 2 kez hayatını kurtardığı öğrencisi tarafından şehit edildiğini anlattı. "Biz aziz şehidimizi yaşarken bu kadar göremiyorduk" ifadelerini kullanan Halisdemir, "Hamdolsun şu an her yerde onu görüyoruz." dedi.

Halisdemir'in açıklamalarından satır başları;

MİLLETİMİZ DEVLETİNE LİDERİNE SAHİP ÇIKTI

Bu topraklarımı vatan kılan tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet kıymetli gazilerimize şifalar diliyoruz. Bugün burada varsak onların sayesinde. O geceyi bütün milletimizle birlikte biz de yaşadık ülkemizi, birliğini, beraberliğini bölüp parçalamak için işgal etmek için yapılan bir avuç cuntacının hainlerin yaptığı bir kalkışmaydı. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın seslenişiyle çağrısıyla milletimiz de devletine milletine liderine sahip çıktı.

O BİR TÜRK ASKERİYDİ

Şehidimiz Ömer Halisdemir de tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi o bir Türk askeriydi. Nasıl Çanakkale'de başkomutan "Ben size ölmeyi emrediyorum" dediyse "Allah Allah" diye gittiysek Ömer Halisdemir'e de aynı emir verildi. Vatan ve millet adına sana son görev veriyorum diyor komutanı bunun sonunda şehadet var dediğinde ne komutanın sesi titriyor ne de emri alanın sesi titriyor ve emri yerine getiriyor.

2 KEZ HAYATINI KURTARDIĞI ÖĞRENCİSİ ŞEHİT ETTİ

O hain gecede sadece Ömer Halisdemir değil milletimiz de hainlikle karşı karşıya geldi. Hayatını iki kere kurtararak yaşanmasına hayatını kurtarıyor iki kere öğrencisinin hayatını kurtardığı öğrencisinin silah arkadaşı diye bilinen ordumuzun içine sızan hainler Ömer Halisdemir'i şehit ediyorlar.

YAŞARKEN BU KADAR GÖREMİYORDUK

Biz aziz şehidimizi yaşarken bu kadar göremiyorduk. Hamdolsun şu an her yerde onu görüyoruz. Ben bir kardeş olarak, bu arada Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımızı iletiyoruz babamın sizlere ve milletimize devletimize selamlara ve saygıları var Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak Ankara'da bana şunu iletmemi söyledi: "Benim 7 tane evladım vardı şimdi 80 milyon evladım oldu. Türk milletim benim kardeşimdir"

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