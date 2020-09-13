Son dakika: 13 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı | Bakan Koca uyardı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 13 Eylül Pazar gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün kaç kişi vefat etti? Yeni vaka sayısı ve ağır hasta sayısında son durum ne? Tüm detaylar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı uyarının ayrıntıları haberimizde..

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 13 Eylül Pazar gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün kaç kişi vefat etti? Yeni vaka sayısı ve ağır hasta sayısında son durum ne? Tüm detaylar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı uyarının ayrıntıları haberimizde..

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim.'' ifadelerini kullandı.